31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比220円安の3万9270円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9277.39円に対しては7.39円安。出来高は1万1843枚だった。 TOPIX先物期近は2698.5ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.22ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39270-220 11843 日経2