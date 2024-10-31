でんぱ組.incのタレント最上もが（35）が30日までにインスタグラムのストーリーズを更新。母親との確執を明かした。最上は「なんやろなあ今日は楽しく仕事できてよーしっ！て思ってたのに」と書き出し、「悲しさと悔しさと苛立ちと色んな感情がごちゃまぜ。笑」と吐露。「私やっぱり、自分の母が本当にキツい母も私のことずっと厄介やと思ってるし会話ができないって拒絶ばかりされる」と母親との関係について告白