マウスやラットなどのげっ歯類が時折発する超音波に、周囲の粒子に影響を与えて臭気物質をひとかたまりにする性質がある可能性が示されました。臭気物質を集めることで匂いを嗅ぎやすくしているのではないかと考えられています。Do rodents smell with sound? - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763424003774These 'Jedi Rats' Have an Invisible Trick That Can Move Matter Remotely :
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ニュース映像に「パパだ」夫戦慄
- 2. 大野智が引退LIVE? ファン大荒れ
- 3. 覚せい剤で逮捕、“13年間獄中”で過ご…
- 4. トクリュウ 指示役は全国に100人
- 5. 大学生死亡 女2人のやばい共通点
- 6. 環奈 パワハラ疑惑も応援の声
- 7. トラックに殺されそう 非難殺到
- 8. 小西真奈美の副業 法的リスクも?
- 9. 子ども殺したと通報 母親を逮捕
- 10. 丸川珠代氏の落選 歓迎相次ぐ訳
- 1. トクリュウ 指示役は全国に100人
- 2. 大学生死亡 女2人のやばい共通点
- 3. トラックに殺されそう 非難殺到
- 4. 子ども殺したと通報 母親を逮捕
- 5. 丸川珠代氏の落選 歓迎相次ぐ訳
- 6. ファンに刺された女性 都を訴訟
- 7. 年収1000万円も「牛丼並が限界」
- 8. すしざんまい 類似店名に敗訴
- 9. 大学生暴行死 交際でトラブルか
- 10. 大学生死亡 女の元カレ語る素顔
- 1. 愛子さまの振袖姿 ネットは感激
- 2. 玉木代表「時代錯誤」発言が波紋
- 3. 北朝鮮が弾道ミサイル発射か
- 4. 自民 世耕氏ら4氏に会派入り要請
- 5. 足元フラフラ 菅氏に不安の声
- 6. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰
- 7. 自民、国民と「部分連合」検討＝所得・
- 8. 自民・国民民主の両党がきょう幹事長会…
- 9. 日本政府 国連の勧告に抗議
- 10. 浮かれている玉木代表は危機的に
- 1. 北朝鮮軍 一人を除き全員戦死か
- 2. 大谷は金ヅル? フジの姿勢に呆れ
- 3. YouTuberソマリ 韓国で殴られる
- 4. スペインで鉄砲水 51人が死亡
- 5. まさか息子が 北兵の家族ら動揺
- 6. 「イカゲーム」俳優わいせつ容疑
- 7. AIチャットで米14歳自殺 母提訴
- 8. 104歳の元徴用工 賠償金を受領
- 9. テスラ不良 牛で牽引し抗議デモ
- 10. 配信者が慰安婦像にキス 捜査へ
- 1. 入国審査で薬をdrugと回答…末路
- 2. 「やっぱりステーキ」成長が話題
- 3. 娘家族の「食べ放題」にストレス
- 4. 「じゃがりこ サラダ」自主回収
- 5. 羽田空港「有能施設」閉店に衝撃
- 6. 12月で廃止 マイナ保険証必要?
- 7. 改造ナンバープレート 悪質実態
- 8. 「安い米」買う前の注意点
- 9. 家賃1万円の「廃墟団地」を内見
- 10. 最低賃金1500円に向け「会議」へ
- 1. ニュース映像に「パパだ」夫戦慄
- 2. Googleに200溝ドルの罰金を科す
- 3. 一生一緒 すぐ言う女性のヤバさ
- 4. 11月にカンファレンスを実施へ！社会福…
- 5. AmazonでAirPods 4などセールに
- 6. これは意外と便利かも。付けっぱなしで…
- 7. Windows 11ミニTips 第114回 よく使う…
- 8. 農業界の課題解決に向けた先端技術の研…
- 9. 新ヘルスケア機能とはいえ…“便器の中…
- 10. 日本の古典楽器・十三弦箏を音源化した
- 1. WS放送のフジ NPBが取材証を没収
- 2. ボール強奪 ヤ軍ファン2人出禁に
- 3. 大谷妻 着用した服の文字に注目
- 4. ヤ軍ファンの問題行動 NY紙批判
- 5. 落合氏 独特のSNS利用法が話題
- 6. ボール強奪 ヤ軍ファン実名報道
- 7. バスケ「スーパー高校生」を招集
- 8. SB石川柊太「不敗神話」ストップ
- 9. 松井秀喜氏 WS第5戦で始球式へ
- 10. J3降格も ゴール裏の敬意に感動
- 1. 大野智が引退LIVE? ファン大荒れ
- 2. 覚せい剤で逮捕、“13年間獄中”で過ご…
- 3. 環奈 パワハラ疑惑も応援の声
- 4. 小西真奈美の副業 法的リスクも?
- 5. 環奈 中川大志とお忍びデートか
- 6. ぽかぽか異変「もう打ち切り?」
- 7. 斉藤の報道 競馬界が激怒のワケ
- 8. MEGUMIの美容法 医師から指摘
- 9. 新人アナいじり 火消し対応物議
- 10. ユカイ長女 五輪も狙える実力?
- 1. 高確率で浮気しない男性 共通点
- 2. 夫が不倫「主人がお世話に」
- 3. 会計中コンビニ店員が恐怖の質問
- 4. フライパン空 夫に恐怖した瞬間
- 5. 相性がいい男性を見極める方法
- 6. 私は施設に 孫の誘い断った祖母
- 7. 大掃除が楽に 今手放したいモノ
- 8. 偽イクメン 休日の夫にガッカリ
- 9. 出産は不可能 辿り着いた決断
- 10. プロが教える「垢抜けメイク」