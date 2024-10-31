自民党派閥裏金事件に関係して離党し、衆院選に無所属で当選した世耕弘成前参院幹事長（６１）や、非公認となった西村康稔元経済産業相（６２）、萩生田光一元政調会長（６１）、平沢勝栄元復興相（７９）ら計６人が自民の衆院会派に入る見通しとなった。関係者が３０日、明らかにした。他に自民会派に入るのは、自民候補を破った無所属の三反園訓氏（６６）、広瀬建氏（５０）。「会派」とは、議会内で活動をともにしようとす