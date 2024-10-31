AppleがM4／M4 Pro／M4 Maxチップを搭載したMacBook Proを2024年10月31日(木)に発表しました。M4チップ搭載モデルの画面サイズは14インチのみで、M4 ProとM4 Max搭載モデルは14インチもしくは16インチから選択可能。発売日は2024年11月8日(金)です。MacBook Pro - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/macbook-pro/新しいMacBook Pro、M4チップファミリーとApple Intelligenceを搭載 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/ne