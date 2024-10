ACIDMANが本日10月30日、神奈川・ KT Zepp Yokohamaにて<This is ACIDMAN 2024>を開催した。同公演では2025年の全国ツアー<ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025">開催に加え、そのツアーファイナルが7年ぶり7度目の日本武道館ワンマンであることが発表となった。◆ACIDMAN 画像“これぞACIDMAN”と呼ぶべきセットリストで行われる<This is ACIDMAN>は、2021年以降、毎年開催されているワンマンライブだ。シングル曲やミ