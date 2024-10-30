米１０年債利回りは４．２６２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（%） 米2年債 4.139（+0.043） 米10年債4.262（+0.008） 米30年債4.489（-0.010） ドイツ2.334（-0.003） 英国4.240（-0.075） カナダ3.246（0.000） 豪州4.465（+0.019） 日本0.953（-0.017） ※米債以外は10年物
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ニュース映像に「パパだ」夫戦慄
- 2. 13年間獄中 セクシー女優の告白
- 3. 子ども殺したと通報 母親を逮捕
- 4. トクリュウ 指示役は全国に100人
- 5. 大野智が引退LIVE? ファン大荒れ
- 6. Googleに200溝ドルの罰金を科す
- 7. 小西真奈美の副業 法的リスクも?
- 8. トラックに殺されそう 非難殺到
- 9. 写真には1匹 ナメクジ投稿で実刑
- 10. 環奈 中川大志とお忍びデートか
- 1. 子ども殺したと通報 母親を逮捕
- 2. トクリュウ 指示役は全国に100人
- 3. トラックに殺されそう 非難殺到
- 4. ファンに刺された女性 都を訴訟
- 5. 大学生死亡 女2人のやばい共通点
- 6. 年収1000万円も「牛丼並が限界」
- 7. すしざんまい 類似店名に敗訴
- 8. 大学生暴行死 交際でトラブルか
- 9. 大学生死亡 女の元カレ語る素顔
- 10. 当選の無所属6人 自民会派入りへ
- 1. 愛子さまの振袖姿 ネットは感激
- 2. 玉木代表「時代錯誤」発言が波紋
- 3. 足元フラフラ 菅氏に不安の声
- 4. 自民 世耕氏ら4氏に会派入り要請
- 5. 栩内被告への判決にネットの反応
- 6. 風呂の湯を2日間 衛生的にどう?
- 7. 社会起業家の誤った認識 - 松本孝行
- 8. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰
- 9. 裏金議員を非公認 内幕を明かす
- 10. 公明代表、立民の政権構想不明確と批判
- 1. 大谷は金ヅル? フジの姿勢に呆れ
- 2. スペインで鉄砲水 51人が死亡
- 3. YouTuberソマリ 韓国で殴られる
- 4. 「イカゲーム」俳優わいせつ容疑
- 5. まさか息子が 北兵の家族ら動揺
- 6. AIチャットで米14歳自殺 母提訴
- 7. 配信者が慰安婦像にキス 捜査へ
- 8. 集英社 海賊版サイト8つを告発へ
- 9. 104歳の元徴用工 賠償金を受領
- 10. 「地獄の門」の炎 ついに消滅か
- 1. 「やっぱりステーキ」成長が話題
- 2. 「じゃがりこ サラダ」自主回収
- 3. 娘家族の「食べ放題」にストレス
- 4. 12月で廃止 マイナ保険証必要?
- 5. 羽田空港「有能施設」閉店に衝撃
- 6. 改造ナンバープレート 悪質実態
- 7. 「安い米」買う前の注意点
- 8. 家賃1万円の「廃墟団地」を内見
- 9. タイミー正念場 期待外れの業績
- 10. 最低賃金1500円に向け「会議」へ
- 1. ニュース映像に「パパだ」夫戦慄
- 2. Googleに200溝ドルの罰金を科す
- 3. これは意外と便利かも。付けっぱなしで…
- 4. 11月にカンファレンスを実施へ！社会福…
- 5. Windows 11ミニTips 第114回 よく使う…
- 6. ゲーム販売サイト「GOG.com」のランチ…
- 7. ジャストシステム ファイルサーバーを…
- 8. 懐かしのゲーセン筐体が現代によみがえ…
- 9. Blackmagic Design製品事例：新作ホラ…
- 10. 新ヘルスケア機能とはいえ…“便器の中…
- 1. WS放送のフジ NPBが取材証を没収
- 2. 大谷妻 着用した服の文字に注目
- 3. 松井秀喜氏 WS第5戦で始球式へ
- 4. ヤ軍ファンの問題行動 NY紙批判
- 5. WSでボール強奪の客 出禁なし?
- 6. 落合氏 独特のSNS利用法が話題
- 7. SB石川柊太「不敗神話」ストップ
- 8. アロン 引退ロードは軌道修正
- 9. 日本Sでフジ取材パス没収 賛否
- 10. 日本シリーズ DeNAが敵地で2連勝
- 1. 13年間獄中 セクシー女優の告白
- 2. 大野智が引退LIVE? ファン大荒れ
- 3. 小西真奈美の副業 法的リスクも?
- 4. 環奈 中川大志とお忍びデートか
- 5. 新人アナいじり 火消し対応物議
- 6. 斉藤の報道 競馬界が激怒のワケ
- 7. ぽかぽか異変「もう打ち切り?」
- 8. ママインフルエンサー急逝 32歳
- 9. ユカイ長女 五輪も狙える実力?
- 10. MEGUMIの美容法 医師から指摘
- 1. 高確率で浮気しない男性 共通点
- 2. 夫が不倫「主人がお世話に」
- 3. 会計中コンビニ店員が恐怖の質問
- 4. 相性がいい男性を見極める方法
- 5. 大掃除が楽に 今手放したいモノ
- 6. フライパン空 夫に恐怖した瞬間
- 7. 私は施設に 孫の誘い断った祖母
- 8. 主婦でしょ? 反抗的な子の実態
- 9. プロが教える「垢抜けメイク」
- 10. 出産は不可能 辿り着いた決断