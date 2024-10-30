米１０年債利回りは４．２６２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（%） 米2年債 4.139（+0.043） 米10年債4.262（+0.008） 米30年債4.489（-0.010） ドイツ2.334（-0.003） 英国4.240（-0.075） カナダ3.246（0.000） 豪州4.465（+0.019） 日本0.953（-0.017） ※米債以外は10年物