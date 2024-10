SATOHが、「Taxi」のMusic Videoを10月30 日20時にプレミア公開した。本楽曲は、6月12日に配信リリースしたMajor 1st EP『Monkeys』に収録されており、サウンドから感じられるインパクトをソリッドに可視化した映像に仕上がっている。また、SATOHが主催するイベント<21ST CENTURY (including but not limited to) BOYS>が11月2日に大阪・CIRCUS Osakaにて開催される。<Fuji Rock Festival>や台湾で開催された<Neon Oasis Fest