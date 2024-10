2020年に行われたアメリカ大統領選挙では、2021年1月にドナルド・トランプ氏を支持するデモ隊がアメリカ連邦議会議事堂を襲撃するという事件が発生しました。2024年11月に行われる大統領選挙でも、トランプ氏を支持する反政府極右組織がFacebook上で人材の募集や投票箱への張り込みといった活動を推進していることが報告されています。Pro-Trump Militias Are Threatening the Election-and Meta Lets Them | The New Republichttp