BE:FIRST / Masterplan -from BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan”-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの自身初の東京ドーム公演の模様を収めたBlu-ray & DVD『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”』が10月30日に発売となった。リリースに合わせて本公演のラストに初披露となったタイトル曲「Masterplan」のライブ映像がYouTubeで公開された。【動画】B