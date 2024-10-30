ディズニープリンセスたちがガシャポンの人気シリーズ「まちぼうけ」コンセプトで初立体化された「Disney Princess まちぼうけ〜いつか願いが叶う日まで…〜」が2024年10月第5週から全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップや玩具売場などのガシャポン自販機シリーズに登場する。同シリーズに珍しく、各キャラが明るめの表情をしている。＞＞＞「Disney Princess まちぼうけ〜いつか願いが叶う日まで…〜」のラインナップを