ニュースサイトのワシントン・ポストが、Xにある議会関係者のアカウントの調査を行い、ここ1年で、民主党議員の投稿が2000万回以上閲覧される機会はまったく増えていない一方で、共和党議員のバズり投稿が大きく増加していると報告しています。On Elon Musk’s X, Republican tweets go viral as Democrats disappear - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/technology/2024/10/29/elon-musk-x-republican-democrat