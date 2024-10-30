斉藤由貴の歌手デビュー40周年を記念したライブツアー「斉藤由貴40th Anniversary Tour“水辺の扉”〜Single Best Collection〜」が、2025年2月21日（金）より開催される。【関連写真】斉藤由貴、デビュー当時の貴重な写真がポスターに本ツアーは、斉藤由貴の歌手デビュー40周年を記念して開催する、1989年開催の「YUKI’s TOUR ONE・TWO」以来実に36年ぶりとなる全国ホールツアー。デビュー曲『卒業』がリリースされたデビュ