■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4598) デルタフライ 東証グロース (9023) 東京メトロ 東証プライム (3778) さくらネット 東証プライム (4816) 東映アニメ 東証スタンダード (7733) オリンパス 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2936) ベースフード 東証グロース (9432) ＮＴＴ