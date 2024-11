REDLINEは2010年にスタートしたライブツアー企画。初年度はSiM、クリープハイプ、Fear, and Loathing in Las Vegasらが出演。2013年には恵比寿リキッドルームで怒涛の10DAYS開催、2014年にはZepp Tour開催。2019年には10周年を記念して幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて「REDLINE ALL THE BEST 2019 ~10th Anniversary~」を開催。ラウドシーン/ロックシーンを中心とした、ライブハウス発のムーブメントを象徴するブランドとして