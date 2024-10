「niko and ... COFFEE(ニコアンド コーヒー)」が、サンタ型の「キットカット ホリデイサンタ」と初コラボ。ホリデーシーズン限定のスペシャルなコラボドリンク2種類が11月5日(火)から「niko and ... COFFEE」全17店舗にお目見えします。niko and ...×キットカットが初のコラボ「niko and ... COFFEE」は、スタイルエディトリアルブランド『niko and ...(ニコアンド)』が展開するカフェです。2024年のホリデーシーズンは、