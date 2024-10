OpenAIが新たなチップの設計および製造にBroadcomとTSMCの協力を仰ぐことが明らかになりました。Exclusive: OpenAI builds first chip with Broadcom and TSMC, scales back foundry ambition | Reutershttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openai-builds-first-chip-with-broadcom-tsmc-scales-back-foundry-ambition-2024-10-29/OpenAIは急成長するAIの需要に対応するため、2023年10月時点で独自のチッ