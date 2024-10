Kindle VellaはAmazonで本の出版ができるKindleダイレクト・パブリッシングにある機能で、1冊の本を出版するのではなく、600〜5000文字のエピソードを連載形式で公開していくサービスです。Kindle VellaはアメリカのAmazon.com限定のサービスでしたが、2025年2月までに段階的に閉鎖していくことが発表されました。Kindle Vellahttps://www.amazon.com/kindle-vella/a/faqAmazon is shutting down its Kindle Vella serialized stor