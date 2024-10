ウェブブラウザ「Firefox 132」の正式版が公開されました。Firefox 126で導入された「サイト追跡を除いたリンクをコピー」の改善や、macOS版Firefoxの挙動変更などが実施されています。Firefox 132.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.mozilla.org/en-US/firefox/132.0/releasenotes/◆「サイト追跡を除いたリンクをコピー」の改善「サイト追跡を除いたリンクをコピー」はFirefox 126で追加された機能で、リン