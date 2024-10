10月29日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。【写真】アジアツアーに向けた真剣な眼差しSHOTも公開11月より、中国・上海での公演を皮切りに、日本国外でのツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜」を開催する浜崎は、今回の投稿では、「Missed you」「#TA」とコメントすると、美しいデコルテを見せた白いドレスを着用し、感極まった表情を見せた写真を公開。さらに、その後の投稿では、「FINALLY Is there a