AIコーディングツール「GitHub Copilot」で大規模言語モデルとして「OpenAI o1-preview」「OpenAI o1-mini」「Claude 3.5 Sonnet」「Gemini 1.5 Pro」が利用可能となることが明らかになりました。GitHub CopilotでOpenAI以外の言語モデルが利用可能になるのは初めてのことです。Bringing developer choice to Copilot with Anthropic’s Claude 3.5 Sonnet, Google’s Gemini 1.5 Pro, and OpenAI’s o1-preview - The GitHub Blog