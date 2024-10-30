今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『あかりちゃんだってドライブしたい！#7 紀伊大島でキャンプしたい！』という鹿男さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）あかあかコンビが紀伊大島でキャンプに挑戦するようです車で南紀へキャンプに行くことにした投稿者の鹿男さん。目的地は紀伊大島（きいおおしま）。本州最南端の潮岬（しおのみさき）から車で20分。和歌山県東牟婁郡串本町の沖合いに浮かぶ
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