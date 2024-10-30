■木村拓哉と正門良規（Aぇ! group）は映画『グランメゾン・パリ』で初共演 【画像】木村拓哉＆正門良規（Aぇ! group）が表紙の雑誌『CINEMA SQUARE』 11月1日発売の雑誌『CINEMA SQUARE（シネマスクエア）』の表紙に木村拓哉と正門良規（Aぇ!group）が登場した。 ふたりは、12月30日公開予定の映画『グランメゾン・パリ』で初共演。木村は料理に人生をかけるフランス料理のシェフ・尾花夏樹、正門は尾花がパリで立ち