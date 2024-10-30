10月29日発表 ソニー・インタラクティブエンタテインメント スタジオ(SIE)はSIE.Blogにおいて、SIE スタジオビジネスグループ CEOのハーマン・ハルスト氏がFirewalk Studioと、Neon Koiの2つの開発スタジオの閉鎖を決断したことを発表した。 ・PlayStation Studiosに関するお知らせ Firewalk Studioはプレイステーション 5/PC用ヒーローシュータ&#1254