期日前投票に向かう有権者＝１０日、アリゾナ州/Go Nakamura/Reuters via CNN Newsource（ＣＮＮ）米大統領選の行方を左右すると見られている南西部の激戦州アリゾナとネバダで、民主党候補のハリス副大統領と共和党候補のトランプ前大統領の支持が拮抗（きっこう）している。ＣＮＮが調査会社ＳＳＲＳに委託した世論調査で明らかになった。すでに多くの有権者が投票を済ませたと報じられるなか、投票先を変えることに前向きな有権