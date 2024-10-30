Philip Blenkinsop[ブリュッセル ３０日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）は、域内諸国で意見が分かれた反補助金調査を終了し、中国製の電気自動車（ＥＶ）に対する関税を最大４５．３％まで引き上げることを決定した。従来の１０％に加えて７．８─３５．３％の関税を徴収する。追加関税は２９日に正式承認され、ＥＵ官報に掲載された。３０日に発効する。ＥＵの欧州委員会は、優遇融資や補助金、市場価格を下回るバッテリーなどに対