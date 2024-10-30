＜10月29日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1622) 野村自動車 東証ETF [ 29,710.0 | +0.03% ] (1801) 大成建 東証プライム [ 6,468.0 | +1.57% ] (2152) 幼児活動研 東証スタンダード [ 1,410.0 | -0.21% ] (2292) ＳＦＯＯＤＳ 東証プライム [ 2,833.0