「BCNランキング」2024年10月14日〜20日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位arrows We2 FCG02（FCNT）2位AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）3位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）4位Reno11 A 限定BOX（OPPO）5位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）6位Pixel 8a(au)（Google）7位arrows We2 F-52E（FCNT）8位moto g64 5G（Mot