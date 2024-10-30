30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の3万9220円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40638.08円ボリンジャーバンド3σ 40026.72円ボリンジャーバンド2σ 39415.36円ボリンジャーバンド1σ 39220.00円30日夜間取引終値 38903.68円29日日経平均株価現物終値 38804.00円25日移動平均 38795.00円一目均衡表・基準線