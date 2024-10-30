【ラ・リーガ】ソシエダ０−２オサスナ（日本時間10月28日／アノエタ）【映像】超高精度“左足アウトサイドパス”炸裂の瞬間ソシエダの日本代表MF久保建英が、芸術的なアウトサイドパスで攻撃のリズムを生み出した。意表をつくパスは惜しくもGKが直接処理したが、味方に通れば一点ものの必殺パスに「久保のパスえ