SNSで有名人になりすました「にせ広告」を巡り、投資詐欺にあった被害者がFacebookなどを運営するメタ社に賠償を求める訴訟を全国5つの裁判所に起こしました。【映像】弁護団のコメント埼玉県と栃木県の原告6人は29日、Facebookなどを運営するメタ社がにせの広告を放置したとして、5768万円余りの損害賠償を求めてさいたま地裁に提訴しました。原告らはFacebookやInstagramで掲載された前澤友作さんや堀江貴文さんなどを騙るに