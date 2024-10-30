令和6年（2024年）4月、改正児童福祉法が施行され、妊産婦や子育て世帯、子どもに対する包括的な相談支援を目的とした「こども家庭センター」が全国の市町村自治体に設置されるようになります。 これには、児童虐待の相談件数が増え、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化しているなどの社会的な背景があります。さらに、従来の「子ども家庭総合支援拠点」や「子育て世代包括支援センター」を見直し、