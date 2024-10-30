小学校に入学すると、子どもの行動範囲が広がり目が届きにくくなったと感じる人もいますよね。今回ご紹介する作品は、南野ななみ(＠minaminonanami)さんの長男ひかる君が小学校に入学して間もないころのお話。ある日、下校中に不審者から声をかけられたひかる君。とっさに防犯ブザーを鳴らしたことで、不審者はその場からいなくなったのですが…。『危険な通学路』をダイジェスト版でご覧ください。 ©minaminonan