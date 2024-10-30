日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2024」（TGS）が、9月26日から29日にかけて千葉県・幕張メッセで開催。最新ゲームの試遊や、多彩なゲストの登壇するステージ企画などを目当てに、4日間で27万4739人が来場した。一方、TGSの見どころのひとつといえば、会場を彩ったコスプレイヤーたち。「ENTAMEnext」では、その中でも注目を集めたコスプレイヤーに直撃し、撮影とインタビューを行った。【写真】仮面ライダーで変身ベ