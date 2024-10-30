ヤマハゴルフの人気シリーズ「インプレス」に最新モデルが登場。その名も「INPRES DRIVESTAR（インプレス・ドライブスター）」。 ドライバーからアイアンまでフルラインナップの本シリーズから、気になるドライバー2モデルを紹介する。 ヤマハINPRES DRIVESTAR ドライバー TYPE/S・TYPE/D 最大の特徴は三菱ケミカルと共同開発した「8軸積層カーボンフェース」。これ