東北電力女川原発２号機は、事故を起こした東京電力福島第１原発と同じ沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）として初めて再稼働した。すでに１２基が再稼働している加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）と比べ、事故時に放射能を閉じ込める格納容器の容積が小さいことなどから、新規制基準適合に必要な審査項目や対策工事が多く、時間がかかったことなどが一因とされる。ＢＷＲは核燃料で水を直接熱し、蒸気を発生させて発電用タービンを回す。核燃料