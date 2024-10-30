ハロウィンなどの仮装イベントでも登場する場面が多いナース姿。女優やモデルなどは、衣装でナース姿を披露することもしばしば。そのたびに、ファンからは称賛の声が寄せられている。今回は、女性芸能人たちがSNSで公開したかわいらしいナース姿を紹介していこう。【写真】今田美桜、森香澄、筧美和子も！美女たちの“ナース姿”が可愛すぎ（11枚）■ 森香澄タレントの森香澄は「※衣装です」と注意書きを入れつつ、ナース姿