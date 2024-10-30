JBL Endurance Race 2 ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのスポーツ特化型完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Endurance Race 2」を、11月7日にJBLオンラインストア、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストアにて限定発売する。直販価格は11,000円。カラーはブラック/ホワイト/ブルー/パープル。 激しく動いても外れないスポーツシーンでの利