本日10月30日（水）放送の『かまいガチ』では、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のファイナリストで結成され、今年6月にデビューしたガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が、地上波バラエティ初登場を果たす。初陣から獅子奮迅、参戦者泣かせの高カロリー名物企画「全日本コンコンダッシュ選手権」にリーダーのNANOが果敢に挑戦する。【映像】ダイアン津田、ブチギレ連発で収録中断!? 後輩からも「