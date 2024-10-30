※2024年4月撮影トップ画像は、「三鷹台駅」踏切南側、橋上駅舎南口から伸びる跨線橋の階段部分から「井の頭線」と神田川沿いの道、眼下には駐輪場。駐輪場横のフェンスに神田川の案内板。井の頭公園の池、神田川の源流辺りがかなりデフォルメされています。※2024年4月撮影駅の北側「三鷹台駅北」交差点。「立教女学院」の東側の坂を上がります。※2024年4月撮影坂の途中から「三鷹台駅」踏切をふり返ります。完璧な逆光ですがハ