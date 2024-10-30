神戸マラソンが行われる11月17日（日）、神戸市兵庫区のノエビアスタジアム神戸で、ランナーを応援しながら楽しめるイベントが行われます。「神戸マラソン応援フェスティバル2024 in ノエスタ」では、神戸マラソンのコースにもなっているノエビアスタジアム神戸沿いに特設ステージが設けられ、ランナーを勇気づけるべく、ブラスバンドやゴスペル、ダンスなどが催されます。ノエビアスタジアム神戸の場外園地にはキッチンカーが