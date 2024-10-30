今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝（１１月３日、名古屋市熱田神宮〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮＝８区間１０６・８キロ）で、６年ぶり３度目の優勝を狙う青学大の原晋監督（５７）は２９日、複数のルーキーを起用する考えを明かした。９日に締め切られた登録選手１６人のうち４人の１年生が名を連ねた。５０００メートルで日本高校歴代２位（１３分２８秒７８）の折田壮太、勢いのある走りが持ち味の安島莉玖、名門の長