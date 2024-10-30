来年開催の第５５回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の東北中央支部予選、東北南支部予選が２７日に開幕した。昨年は１年生１人だった郡山ボーイズ（東北南・福島）は移籍や新１年生の加入で戦力が充実。９月の両支部合同の角田商事杯では８強入り。エース・矢部宗泰（２年）が山形戦でノーヒットノーランを達成するなど、初の全国大会出場に向けて躍進が期待される。※※※須賀川市にある長