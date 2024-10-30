斉藤由貴（58）の歌手デビュー40周年を記念して、1989年開催の『YUKI's TOUR ONE・TWO』以来実に36年ぶりとなる全国ホールツアー『斉藤由貴40th Anniversary Tour“水辺の扉”〜Single Best Collection〜』の開催が決定した。【写真あり】「お母様の面影も…」斉藤由貴の娘・水嶋凜デビュー曲「卒業」がリリースされたデビュー記念日の2月21日、斉藤にとってゆかりの深い横浜の神奈川県民ホールを皮切りに、全国7ヶ所を廻る