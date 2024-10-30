脳科学者・茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「良い陰謀論、悪い陰謀論」と題し、陰謀論の考え方について語った。茂木氏は、特に陰謀論を深く考えることの重要性を強調し、「日本の地上波テレビ的なところに行くのってあんまり幸福じゃないなっていうか、はっきり言ってどうでもいいんで」と、日本のメディア環境に対する率直な意見も述べた。 動画の中で茂木氏は、吉田豪氏に呼ばれた際のエピソードを紹介し、「