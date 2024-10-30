田宮は打撃センスも光った（C）産経新聞社日本ハムで新庄剛志監督の続投が正式に決まった。2年連続最下位から、今季は2位と大躍進を遂げた日本ハム。勝負の4年目シーズンへさらなる高みを目指すためには様々なキーマンも浮上する。今回は、崖っぷちから強く光を放った、プロ6年目捕手、田宮裕涼のシーズンを振り返る。【動画】確信の一発！田宮が本拠地エスコンで放った3ランシーン今季は春季キャンプ、オープン戦を通じてアピ