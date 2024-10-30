流行拡大が続くマイコプラズマ肺炎。正しい知識を持って対処しましょう（写真：shimi／PIXTA）「咳が続くのですが、マイコプラズマ肺炎ではないでしょうか」外来診療をしていると、このような質問を受けることが増えた。連日のようにメディアがマイコプラズマの流行を報じている影響だろう。例年より流行が急拡大している事実、マイコプラズマの流行は急拡大している。下の図は、国立感染症研究所（感染研）のレポートだ。今年6月