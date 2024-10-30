【ニューヨーク時事】国連安全保障理事会は２９日、パレスチナ情勢を巡る定例の公開会合を開いた。イスラエル国会が２８日に国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）の活動を禁止する法案を可決したことについて、日米を含む全理事国が懸念を表明。「国際法違反だ」と非難し、撤回を求める声も上がった。これに対しイスラエルのダノン国連大使は、ＵＮＲＷＡとイスラム組織ハマスのつながりを指摘し、「ＵＮＲＷＡは人道