©ABCテレビ 二代目局長・西田敏行さん追悼総集編西田局長とのエピソードや、思い出を二代目秘書の岡部まり、三代目秘書の松尾依里佳が語る 10月17日に亡くなられた、「探偵！ナイトスクープ」の二代目局長・西田敏行さんを追悼する総集編を11月1日(金)よる11時17分から放送。（ABCテレビローカル） 2001年から19年間、温かく涙もろい純粋な人柄で、番組を愛し、番組を盛り上げてくれた西田さん。スタ