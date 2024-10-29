「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」が、新ラインの「N.ハリウッド エフアール（N.HOOLYWOOD FR）」を始動する。11月2日からMister hollywood、Mister hollywood OSAKA、N.ハリウッド直営店舗、ゾゾヴィラ、楽天ファッション、ブランド公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 「N.ハリウッド エフアール」は、オリジナルの難燃素材を用いたコレクションを展開するワークウェアライン。ワークウェアの独特なディテ